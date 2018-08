Indonésie : une école maternelle déguise ses fillettes en jihadistes et crée la polémique

Fausses kalachnikov et niqabs plus vraies que natures, c'est le spectacle affligeant qu'a offert une école maternelle de Probolinggo dans l'est de l'île de Java, le 17 août dernier. Déguisées de la tête aux pieds, les fillettes, dont l'école se trouve sur une base militaire indonésienne, ont paradé dans les rues de la ville devant les caméras des nombreux passants qui se sont empressés de filmer ce défilé hors du commun.

Sous le feu des critiques depuis la diffusion des images sur les réseaux sociaux, la direction de l'école a assuré n'avoir «jamais voulu inculquer la violence aux enfants» mais simplement évoquer, à travers les costumes, «l'épreuve du prophète pour développer la foi et la piété».

Interrogé en conférence de presse, le lieutenant colonel Kav Depri Rio, en charge de la base militaire sur laquelle est située l'école, a déclaré : «En aucun cas ce défilé n'a été organisé pour insciter à la radicalisation», en précisant que le but était justement d'éduquer les enfants sur la «lutte contre l'islam».

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5

— Yenni Kwok (@yennikwok) 18 août 2018