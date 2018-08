John McCain arrête son traitement contre le cancer

Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008 était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive et, pour l'heure, incurable.

«Depuis un an, John a dépassé les attentes de survie», a écrit sa famille dans un communiqué publié vendredi 24 août. «Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical», a-t-elle expliqué.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you - you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) 24 août 2018