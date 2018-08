Angleterre : un individu condamné pour avoir poignardé un homme et créé le chaos dans un hôpital

Un individu de 22 ans a été condamné ce vendredi pour avoir poignardé au hasard un homme et créé le chaos dans un hôpital de Leicester (Angleterre), le 16 janvier dernier.

La scène captée par les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital Leicester Royal Infirmary est terrifiante.

Elles montrent Yusuf Aka choisir un homme au hasard avant de le poignarder avec un couteau de chasse long de vingt centimètres, puis de rentrer tranquillement dans l'établissement, rapporte la BBC.

Les patients, guidés par le personnel de l'établissement, prennent rapidement la fuite, alors que l'homme, toujours armé de son couteau, leur lance des objets qu'il trouve à l'accueil, dont des écrans d'ordinateur.

Yusuf Aka a finalement écopé d'une peine de cinq ans de prison. Le juge a reconnu que le jeune homme traversait un épisode psychotique durant les faits, sans doute lié à son usage de cannabis. Le jour de l'agression, il aurait cherché à être pris en charge, selon le média local Leicestershire Live.

«Ça a été une terrifiante expérience, non seulement pour la victime poignardée mais aussi pour le personnel et les patients qui étaient présents ce matin-là», a déclaré après le procès l'enquêteur Chris Symmonds. «Les actes des membres du personnel qui ont rapidement pris le contrôle de la situation, et ont évacué les personnes présentes sans penser à leur propre sécurité, sont louables. Ils doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli.»