Le youtubeur OG McSkillet s'est suicidé en voiture, tuant une mère et sa fille

Trevor Heitmann, célèbre sur YouTube sous le pseudonyme «OG McSkillet», s'est tué ce jeudi, à San Diego (Californie), au volant de sa McLaren 650s. Son véhicule en a percuté un autre, provoquant la mort d'une mère et de sa fille de 12 ans.

Le jeune homme de 18 ans a pris l'autoroute à contre-sens, roulant à 160 km/h, rapporte The Sun. La collision entre son véhicule et celui d'Aileen Pizarro, 43 ans, et Aryana, 12 ans, a été fatale à ces dernières.

L'une des victimes a été projetée en dehors de la voiture, et huit autres personnes ont été blessées dans le carambolage, qui a impliqué six véhicules au total.

Selon des témoins, le youtubeur, connu pour ses vidéos sur le jeu de tir Counter Strike Global Offensive (CS:GO), avait été aperçu fonçant sur les barrières de sécurité d'une école primaire, une demi-heure avant le crash.

Certaines personnes qui suivaient Trevor Heitmann sur Youtube estiment que le geste du jeune homme pourrait découler de récents événements. En effet, il a été exclu d'une plateforme d'achat d'objets virtuels, qui lui aurait privé l'accès à près de 100.000 dollars.