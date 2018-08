Séisme dans l'ouest de l'Iran : au moins deux mort et 255 blessés

Un séisme de magnitude 6,0 selon l'institut américain USGS a frappé ce dimanche l'ouest de l'Iran, et l'agence de presse iranienne Iran a publié un bilan provisoire de deux mort et au moins 255 blessés.

Le tremblement de terre, survenu à une faible profondeur, s'est produit à vingt-six kilomètres au sud-ouest de la ville de Javanroud, dans la province de Kermanshah, a indiqué l'USGS, l'institut américain de veille géologique.

Un peu plus tôt, le gouverneur de la province, Houshang Bazvand, avait déclaré à l'agence Irna qu'une personne avait été tuée et au moins 90 blessées. Auparavant, une autre agence iranienne, Tasnim, a annoncé qu'un homme âgé de 70 ans était décédé d'une crise cardiaque dans la ville de Novosbad. On ignore si ce décès est le même que celui rapporté par Irna.

Un centre de gestion de crise, chargé de coordonner les secours, a été mis en place dans la ville de Javanroud. Les hôpitaux et les organisations caritatives ont été mis en état d'alerte, a déclaré le gouverneur Bazvand à Irna. Des images diffusés sur les réseaux sociaux montrent des personnes transportées en urgence dans les hôpitaux. Sur un plan matériel, les infrastructures semblent n'avoir subi que des dommages légers.

Des informations de presse indiquent que le séisme a été ressenti au-delà de la frontière, en territoire irakien. L'agence Irna a rapporté que de nombreuses répliques avaient été ressentiées.

L'Iran se trouve sur deux importantes plaques tectoniques et d'importantes activités sismiques y sont fréquentes. En novembre 2017, un séisme de magnitude 7,3 avait fait 620 morts dans la province de Kermanshah, ainsi que huit morts en Irak.