États-Unis : 3 morts dont le tueur dans une fusillade à Jacksonville

3 morts, dont le tireur, sont à déplorer selon le bureau du shérif de Jacksonville.

Selon les informations de la police américaine, plusieurs joueurs étaient réunis au GLHF Game Bar, situé à l'intérieur du Jacksonville Landing, un site de divertissement du centre-ville, lorsque des coups de feu ont brusquement retentis.

Sur son compte Twitter, la police de Jacksonville avait déclaré qu'un des tireurs avait été tué, en précisant qu'elle n'était pas encore en mesure de confirmer la présence d'un deuxième suspect.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 août 2018