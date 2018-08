Une bière à la main, il sauve ses deux enfants d’une batte de base-ball

La scène a eu lieu lors de la rencontre entre les New York Mets et les Washington Nationals, remportée par les premiers cités (3-1).

Alors le joueur de champ extérieur Bryce Harper est sur le terrain, sa batte se brise à sa base. Le morceau brisé s’envole alors vers les tribunes, et file droit vers deux enfants, assis parmi les supporters des Mets.

C’est alors que leur père s’est illustré par un réflexe extraordinaire, déviant de sa main droite la batte du joueur des Nationals, tout en tenant une cannette de bière dans sa main gauche.

Bryce Harper almost killed a kid. Crazy. Good thing the dad was paying attention. #mets #nationals @bustedcoverage pic.twitter.com/1HqerOllCs

— SamZee (@SamZComedy) 24 août 2018