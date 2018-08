Etats-Unis : harcelé par d'autres enfants à cause de son homosexualité, un garçon de 9 ans met fin à ses jours

Aux Etats-Unis, à Denver, un enfant de 9 ans s'est suicidé, victime de harcèlement scolaire.

«Mon bébé s'est tué à cause du harcèlement». Le 23 août dernier, Leia Pierce a découvert le corps inanimé de son fils Jamel Myles. En vain, elle a tenté de le réanimer.

Pour la mère de famille, il ne fait aucun doute que son fils a commis son geste à cause des commentaires cruels de ses camarades, allant jusqu'à le pousser au suicide.

Peu de jours avant les faits, le garçon avait tenu à annoncer son homosexualite aux autres élèves de l'école primaire Joe Shoemaker.

Au préalable cet été, il l'avait appris à sa mère, passablement inquiet : «Il avait si peur lorsqu'il me l'a annoncé. Je pensais qu'il se moquait de moi, alors je me suis retournée au volant et je l'ai vu recroquevillé sur lui-même, terrorisé. Je lui ai dit, 'Je t'aime toujours'», a ainsi expliqué sa mère Leia Pierce au journal Towleroad.

«Il voulait rendre tout le monde heureux»

C'est le 20 août dernier que le garçonnet, qui aimait porter des robes et des chaussures à talon, avait commencé à vernir ses ongles. Il souhaitait devenir une célébrité sur les réseaux sociaux, afin «d'acheter une nouvelle maison» à sa famille.

«Il voulait rendre tout le monde heureux, même quand il ne l'était pas. J'aimerais tellement qu'il revienne», a ainsi confié sa mère au Denver Post. Et d'ajouter : «Je suis morte à l'intérieur. J'ai perdu la chose la plus importante à mes yeux».

L'école a ouvert une cellule de crise à l'attention des enfants.