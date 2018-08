Un astéroïde dangereux va passer près de la Terre ce mercredi

Selon les calculs de la Nasa, l'objet céleste devrait ainsi passer à quelque 5 millions de kilomètres de notre planète bleue, ce qui correspond, environ, à treize fois la distance Terre-Lune.

Et si, sur le papier, cette distance ne paraît pas très inquiétante, elle reste toutefois suffisante pour que l'Agence spatiale américaine se mette à surveiller étroitement l'astéroïde.

Selon les standards de la Nasa, tout objet passant à moins de 7,8 millions de kilomètres de la Terre donne en effet matière à une surveillance approfondie, en raison notamment des interactions gravitationnelles avec d'autres corps de notre système solaire lesquels pourraient augmenter ou diminuer le risque de collision.

