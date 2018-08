Elle récolte 400.000 euros pour un SDF et dépense l'argent

Tombée en panne d’essence, Kate McClure a été secourue par un sans-abri, Johnny Bobbitt. Pour le remercier, l’Américaine avait levé des fonds sur Internet et récolté plus de 400.000 dollars. Le problème ? Le SDF dit ne pas avoir reçu la totalité de la somme.

L’objectif de base fixé à 10.000 dollars avait été largement dépassé car la cagnotte avait atteint 402 706 dollars (344.827 euros) en neuf mois. Le but annoncé était d’acheter une maison, une voiture et d’ouvrir deux livrets pour le sans-abri, un pour son quotidien et l’autre pour sa retraite.

La belle histoire avait ensuite une tournure plus sombre. Aujourd’hui, Johnny avait prétend n’avoir reçu qu’une petite partie de la somme récoltée et qu’une grande partie avait été dépensée par Kate et son compagnon, Mark D’Amico.

Le SDF affirme que le couple lui a acheté un camping-car, une télévision, un ordinateur, un téléphone, des vêtements, de la nourriture et une voiture d’occasion qui est tombée très vite en panne.

Nouvelle BMW et vacances à Las Vegas pour le couple

Contacté par le Washington Post, le petit ami de Kate certifie avoir gardé 200.000 dollars sur un livret qu’il dit avoir ouvert pour le SDF. Mark D’Amico affirme qu’il donnera cette somme à Johnny quand il se sera soigné de son addiction aux drogues et qu’il aura trouvé un travail, rapporte Slate. Il se justifie en affirmant que lui donner cette manne maintenant ne serait pas rendre service à Johnny mais plutôt comme «lui tendre un pistolet chargé. Il faut qu’il fasse ce qu’il faut pour reprendre sa vie».

Johnny pense que l’argent a été dépensé. Le couple se serait offert une nouvelle voiture de luxe, une BMW, des vacances en Floride et Las Vegas. Slate rapporte que le site qui a recueilli les fonds, GoFundMe, a lancé une enquête pour s’assurer que l’argent récolté est utilisé selon la description faite durant la collecte.