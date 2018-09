Les gardes de Buckingham Palace reprennent «Respect» en hommage à Aretha Franklin

Les gardes de Buckingham Palace ont rendu hommage à Aretha Franklin, dont les funérailles ont eu lieu vendredi 31 août. Ils ont repris en coeur «Respect», l'un des plus grands succès de la chanteuse américaine décédée à l'âge de 76 ans.

Dans le monde entier, les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de la chanteuse disparue le 16 août dernier. Outre les nombreux messages de fans, d'autres ont souhaité se rassembler pour chanter l'un des nombreux titres d'Aretha Franklin.

The «Band of the Welsh Guards» a chanté devant le palais de Buckingham, la résidence officielle de la Reine d'Angleterre. La famille royale a publié la vidéo de cette chorale sur son compte Twitter.



Les funérailles de la chanteuse se sont déroulées vendredi 31 août, au Greater Grace Temple de Détroit, dans le Michigan. De nombreux hommages musicaux ont été rendus au cours de cette cérémonie, où Stevie Wonder a réalisé un solo d'harmonica et interprété son titre, «As».

Ariana Grande a également interprété le tube d'Aretha Franklin, «Natural Woman».