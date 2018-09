Pendant les obsèques de John McCain, Donald Trump travaillait son swing au golf

C'était une cérémonie suivie dans le pays entier. Un dernier hommage au héros américain décédé le 25 août. Au premier rang, les trois anciens locataires de la Maison Blanche, accompagnés de leurs épouses respectives. Chacun ayant tenu à honorer la mémoire de John McCain.

George W. Bush a expliqué qu'il avait eu «droit à l'un des plus beaux cadeaux de la vie, l'amitié de John McCain».

«Nous sommes ici pour célébrer un homme extraordinaire. Un guerrier, un homme d'Etat, un patriote, qui incarnait parfaitement ce qu'il y avait de mieux en Amérique», a salué Barack Obama. Il n'a pas manqué de critiquer son successeur, qui détestait publiquement John McCain.

«John comprenait (...) que ce qui donne sa grandeur à notre pays, c'est que notre appartenance ne se fonde pas sur la loi du sang, sur notre apparence, mais sur notre adhésion à un principe universel qui stipule que nous naissons égaux».



Donald Trump était lui absent de cette cérémonie. John McCain avait d'ailleurs indiqué avant sa mort qu'il ne souhaitait pas que le président assiste à ses obsèques.

Un souhait qu'il a suivi à la lettre, puisque Donald Trump est allé au jouer au golf, dans un de ses clubs, à quelques kilomètres de la cathédrale de Washington où les Etats-Unis rendaient hommage à John McCain. Il a également tweeté sur son compte en menançant le Canada de remettre l'accord de libre-échange, l'Aléna.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 septembre 2018