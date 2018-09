Russie : un Boeing 737 rate son atterrissage, 18 blessés et un sauveteur décédé

Aucun des 166 passagers ou des six membres de l’équipe n’est mort. Avant de prendre feu, l’avion de la compagnie russe UTair airlines, une aile endommagée, a glissé dans une rivière.

Selon une porte-parole de l’aéroport de Sotchi, les victimes ont été prises en charge par les secours mais un employé est mort durant l’opération de sauvetage, apparemment d’une crise cardiaque. Trois enfants figurent parmi les blessés.

L’incident s’est produit à vers 2 h 50, heure locale. Une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur les circonstances de l’accident.

UTair Boeing 737-800 (VQ-BJI) was damaged beyond repair in a landing overrun on runway 14 at Sochi-Adler Airport (URSS). At least 18 persons (of 170 occupants) were injured. Flight #UT579 from Moscow-Vnukovo attempted to land at night in bad weather. https://t.co/RyjKDBwfAh pic.twitter.com/oDKHkxRAL2

— JACDEC (@JacdecNew) 1 septembre 2018