Monica Lewinsky quitte une conférence après une question sur Bill Clinton

Suite à un discours sur les avantages et les inconvénients d'Internet, l'ancienne stagiaire de la Maison-Blanche, qui avait entretenu une relation avec Bill Clinton quand ce dernier était président, s'est installée face à la journaliste Yonit Levi pour une interview.

«Est-ce que vous attendez toujours des excuses personnelles de la part de Bill Clinton ?», a demandé la présentatrice de Channel 2, pour entamer cette discussion. «Je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire ça», a répondu Monica Lewinky, avant de poser son micro et de quitter la scène sous quelques applaudissements.

.@MonicaLewinsky walking out abruptly on @LeviYonit (chief anchor at @NewsChannelIL ) few seconds into her on stage live Interview after being asked: do you still expect a personal apology from Pres. Clinton. “Sorry, i cant do this”. pic.twitter.com/ZN3BiGViwF

— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) 3 septembre 2018