Chine : un show de pole-dance pour la rentrée à l’école maternelle

Les vidéos mises en ligne montrent ainsi une jeune femme en lingerie fine esquisser des mouvements pour le moins suggestifs autour du mât du drapeau chinois de l’établissement. Si les images ne montrent qu'elle, plusieurs performeuses avaient été embauchées pour cette rentrée du 3 septembre.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774

Une initiative osée qui n’a pas dérangé les enfants, mais choqué les parents : «Qui pourrait penser que c’est une bonne idée ? On essaie de changer d’école et d’être remboursés», a notamment réagi Michael Standaert, un journaliste expatrié dont les enfants fréquentent cette école.

«L'objectif était d'amener les enfants à apprendre davantage sur diverses variétés de danse [...] Les enfants sont assez simples, ils ne penseraient à mal, seulement que c'est incroyable de voir quelqu'un voler sur un poteau comme ça», s'est défendue la directrice de l'établissement, Lai Rong, selon le New York Times. Dans un communiqué, elle s'est excusée de n'avoir pas «vérifié la nature» du show, expliquant qu'elle voulait seulement «animer» la cérémonie. Les autorités ont néanmoins ordonné son licenciement dans la foulée.

A noter que cette maternelle n’en est pas à sa première controverse : avant les vacances d'été, les élèves avaient dû participer à dix jours d'«activités militaires», exposition de mitraillettes à l’appui.

This was the military display from back in July. Almost took them out of the school then but they were a few days from finishing so just let them stay. It is hard to move the kids around to a bunch of different schools here, and they've made a lot of friends. pic.twitter.com/EkhGKyQJyq

