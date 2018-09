Quelles sont les marques préférées des Français ?

Samsung, Google et Amazon sont les trois firmes préférées des Français. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par l’agence Y&R entre avril et juin dernier qui recoupe les avis de près de 13.000 consommateurs de plus de 18 ans.

Ces trois mastodontes mondialement connus dans les univers tech et digital se partagent le haut du panier de façon unanime. Ils ne laissent que quelques miettes au reste des sociétés, même si certaines d’entre elles, notamment françaises, parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu.

Parmi les bons points à distribuer, l’on peut citer Decathlon et Tefal, propriétés du groupe Seb, respectivement 5 et 10ème du classement. «Decathlon est l’exemple d’une stratégie de marque gagnante centrée sur l’innovation avec le succès de son emblématique tente Quechua», indique Cécile Lejeune, présidente de Y&R, interrogée par Le Parisien.

Six nouveaux entrants figurent parmi les dix-sept marques tricolores faisant parti du top 50. Renault (33e), BIC (34e), TF1 (35e), Orange (36e), Danette (46) et EDF (50e). La Poste, Evian Bonne Maman, Free et Yves Rocher connaissent elles des destins opposés et disparaissent du classement.

Toujours côté déception, mais au-delà du cadre des frontières nationales, les dégringolades d’Apple (15e) et Coca-Cola (26e), deux marques phares de la décennie écoulée, retiennent l’attention. La faute, selon Y&R, à des produits hors de prix pour la firme à la pomme (1.200 euros pour le dernier iPhone X). Quant à Coca, qui trustait encore le Top 10 il y a dix ans, sa baisse au classement pourrait bien être imputée à une stratégie contestable des ventes de produits allégés en sucre, secteur en plein essor.