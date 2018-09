Inde : la Cour suprême dépénalise l'homosexualité

C'est une décision historique : ce jeudi 6 septembre, la Cour suprême indienne a voté la dépénalisation des relations homosexuelles.

La plus haute instance judiciaire du pays a ainsi jugé illégal l'article 377 du code pénal indien, qui date du XIXe siècle et condamnait les relations sexuelles entre personnes du même sexe, jugées «contre l'ordre de la nature». C'est l'aboutissement de deux décennies de combat pour la communauté LGBT+ du deuxième pays le plus peuplé du monde, qui compte 1,25 milliard d'habitants.

Scènes de joie en Inde

Un panel de cinq juges de la Cour suprême avait entendu en juillet les arguments de plusieurs plaignants homosexuels, dont quelques célébrités. Cet article de loi «était devenue une arme de harcèlement contre la communauté LGBT», a déclaré le président de la Cour suprême Dipak Misra.

Des images diffusées à la télévision indienne et les réseaux sociaux montraient des militants de la cause homosexuelle en larmes, tombant dans les bras les uns des autres dès l'annonce du jugement. Cette dépénalisation était largement escomptée, la jurisprudence de l'institution penchait en effet en sa faveur ces dernières années, avec notamment la reconnaissance d'un troisième genre pour les transgenres et la sanctuarisation du droit à la vie privée.

It's hugs and congratulations all around in Supreme Court of India.



Lawyer Anand Grover who fought for legalization: "It's historic. Will change the nature of polity and human values in India"#Section377 #tictocnews pic.twitter.com/54dcRqRzrq — Upmanyu (@upmanyutrivedi) 6 septembre 2018

It's no longer a crime to be gay in India. Supreme Court strikes down colonial law Article 377. pic.twitter.com/AtWGCZtmRm — Ben Phillips (@benphillips76) 6 septembre 2018

Lors des débats, le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi avait choisi de ne pas se positionner sur la question, laissant la justice trancher. L'Inde devient ainsi le 124e pays du monde où les relations homosexuelles ne sont plus ou pas criminalisés, d'après les données de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA).