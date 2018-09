Il passe 17 ans en prison à la place de son sosie

Richard Anthony Jones, un Texan, a été emprisonné pendant dix-sept années, à tort. La police a récemment découvert que c'était son sosie qui avait commis le crime pour lequel il avait été condamné.

Il avait écopé de dix-neuf ans d'emprisonnement en 1999, pour avoir dépouillé une femme sur le parking d'un supermarché Walmart de Roeland Park (Texas), comme le rapporte le Kansas City Star. Mais Richard Anthony Jones n'a jamais cessé de clamer son innocence.

Jusqu'au jour où, en prison, ses codétenus lui ont appris l'existence d'un autre prisonnier qui lui ressemblait trait pour trait. En plus de cette ressemblance physique, les deux hommes portaient le même prénom.

Richard Anthony Jones n'ayant jamais croisé le chemin de ce mystérieux sosie dans les couloirs du centre pénitentiaire, il a décidé d'en toucher un mot à ses avocats pour que ces derniers mènent une enquête. Ils ont découvert que l'autre homme qui ressemblait à s'y méprendre à leur client, Richard «Ricky» Amos, habitait à quelques pas du lieu du crime au moment des faits, tandis que Jones vivait à l'autre bout de la ville.

LA VICTIME INCAPABLE DE DIFFÉRENCIER LES DEUX RICHARD

Munis de nouvelles preuves, Jones et ses avocats se sont présentés une nouvelle fois face à la Cour. La victime du vol et d'autres témoins, présents au tribunal du district de Johnson County, ont finalement avoué être incapables d'identifier le véritable coupable entre Richard Anthony Jones et son sosie.

Innocenté en 2017, le Texan aujourd'hui âgé de 42 ans a déposé une demande d'indemnisation de plus de 1,1 million de dollars (environ 940.000 euros) à l'État américain le 29 août dernier. Le vrai criminel ne sera quant à lui pas inquiété, étant donné que les faits, qu'il nie, sont prescrits.