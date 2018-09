Séisme au Japon : au moins 20 morts, selon un dernier bilan

Au moins vingt personnes ont péri et une trentaine sont portées disparues dans le nord du Japon, secoué jeudi par un puissant séisme de magnitude 6,6 qui a provoqué d'énormes glissements de terrain et une coupure de courant générale dans la région.

Le tremblement de terre s'est produit en pleine nuit dans l'île septentrionale de Hokkaido, à 62 km au sud-est de Sapporo, deux jours à peine après un typhon dévastateur dans la région d'Osaka (ouest). La terre a continué à trembler après des dizaines de répliques ont été ressenties.

La localité d'Atsuma a payé le plus lourd bilan provisoire avec 17 décès et une vingtaine de disparus. «Je veux croire que le séisme est arrivé dans un rêve et que je vais me réveiller de ce cauchemar», a confié un des résidents sur la chaîne publique NHK.

Des vues aériennes montraient des montagnes littéralement coupées en deux par d'impressionnants éboulements qui ont arraché tous les arbres et englouti des maisons construites en contrebas. Les pompiers hélitreuillaient une partie des habitants mais 38 personnes restaient encore portées disparues, selon NHK.

Des précipitations attendues dans la région

Environ 22.000 hommes et 75 hélicoptères ont été mobilisés pour participer aux opérations et venir en aide aux sinistrés, rapporte l'AFP.

En raison d'une coupure de courant général provoquée par l'arrêt des centrales de toute la région, trois millions de foyers et autres clients avaient été privés d'électricité après le séisme. Il n'en restait plus que 700.000 vendredi soir. Selon Hiroshige Seko, le ministre de l'Industrie, «cela prendra une semaine» avant que la centrale la plus importante puisse redémarrer.

La catastrophe a également perturbée l'activité des usines et des transports. Ces derniers revenaient progressivement à la normale, vendredi en fin de journée.

Le Premier ministre Shinzo Abe a appelé à la plus grande vigilance face aux «risques de coulées de boue et d'effondrements de bâtiments». Des précipitations sont attendues dans la région.