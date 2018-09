Grande-Bretagne : une femme arrêtée après une attaque au couteau

Une femme a poignardé un homme tôt dans la matinée. «Une femme a été arrêtée et demeure en garde à vue après des signalements faisant état d'une attaque au couteau dans le centre-ville ce matin», a déclaré la police de South Yorkshire, alertée vers 08H20 (07H20 GMT).

Les jours de la victime de l'attaque ne sont pas en danger puisque l'homme ciblé n'a été que «légèrement blessé». Aucun autre individu n'a été touché, a précisé la police dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée la police avait évoqué sur Twitter un «incident grave». Elle affirmait garder «l'esprit ouvert quant au mobile» et mentionnait avoir reçu «le soutien» d'une équipe locale de l'antiterrorisme, d'après un de ses hauts responsables, Tim Forber.

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y

— SouthYorkshirePolice (@syptweet) 8 septembre 2018