Afghanistan : au moins 20 morts dans un attentat-suicide contre des manifestants

L'attentat-suicide qui a visé mardi des manifestants près de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, a fait 20 morts et 51 blessés, selon un nouveau bilan rapporté par un responsable de la province de Nangahar.

«Le bilan s'élève désormais à 19 morts et 51 blessés», a indiqué à l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province, Ataullah Khogyani plus tôt dans la journée avant que le bilan ne soit revu à la hausse. Un précédent bilan faisait état de 8 tués et 35 blessés.

L'attentat le plus meurtrier s'est produit à 13H00 locale (08H30 GMT), à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan lorsqu'un kamikaze a fait exploser sa charge au milieu d'une foule de manifestants, à environ 70 km de la ville de Jalalabad. Les manifestants bloquaient le passage entre les deux pays pour protester contre la nomination d'un nouveau chef de la police. Au moins 19 personnes ont été tuées et 51 blessées, selon le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, Ataullah Khogyani.

«Nous étions une centaine lorsque j'ai entendu une forte explosion. Puis j'ai vu de la chair et du sang, des personnes blessées tout autour de moi. Je suis à la recherche de mes amis mais je ne sais pas si ils sont vivants ou morts», a déclaré à l'AFP Gul Majid, interrogé devant l'hôpital de Jalalabad.

Quelques heures plus tôt, une double attaque avait visé une école de filles dans la capitale provinciale Jalalabad, faisant un mort et quatre blessés. Une première bombe a explosé devant l'école de filles Malika Omaira vers 08H30 locale (4H00 GMT). La seconde explosion s'est produite ensuite alors que des élèves d'une école de garçons voisine se précipitaient sur les lieux.

Aucun groupe insurgé n'a pour l'instant revendiqué ces attaques, alors que Daesh et les talibans sont actifs dans cette région de l'Afghanistan. Ces deux groupes s'opposent de longue date à l'éducation des femmes. Ils ont imposé la fermeture de nombreuses écoles de filles en Afghanistan.

Le reste du pays n'a pas été épargné par la violence au cours de la semaine écoulée : les talibans ont mené de nombreuses attaques avec des troupes au sol. Daesh a de son côté revendiqué deux attentats meurtriers dans la capitale.