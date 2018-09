Ils découvrent une caméra dans le réveil de leur location Airbnb

Dougie Hamilton pensait passer un séjour paisible dans l'appartement qu'il avait loué sur la plateforme Airbnb avec sa compagne, à Toronto. Mais il a fait une sombre découverte qui les a forcés, lui et sa compagne, à quitter le logement sur le champ.

Le jeune homme a tenu à partager son histoire sur sa page Facebook, le 8 septembre, deux jours après sa mésaventure. Dans ce message, il explique avoir été intrigué d'abord par l'emplacement d'un radio réveil, dans l'appartement. L'objet était orienté vers la salle à manger et la chambre, laquelle n'avait pas de porte.

Or il se trouve que Dougie avait visionné quelque temps auparavant une vidéo «pop up» qui était apparue sur son écran montrant tous les emplacements où dissimuler des mini caméras (dans des stylos, dans les yeux d'un ours en peluche, dans des réveils ou encore dans des boutons).

C'est ce film qui lui a mis la puce à l'oreille. «J'étais dans mes pensées lorsque la vidéo m'est revenue en tête : 'Et s'il y avait une caméra cachée dans ce réveil' ?», se souvient-il. «Ai-je envie d'être un de ces fous qui vérifie qu'il n'y a pas de caméra cachée dans un réveil ?», s'est-il interrogé pris dans un combat intérieur.

Incapable de résister à son intuition, Dougie Hamilton a attrapé l'objet et a constaté la présence d'une petite caméra. Preuve qu'un soupçon de paranoïa n'est pas toujours malvenu. «Nous ne savions pas si le propriétaire nous voyait. C'était vraiment effrayant et nous ne voulions plus rester sur place», a témoigné le jeune homme auprès du média 7sur7.

Airbnb a remboursé Dougie et sa compagne du prix de la location et leur a également offert une nuit dans un hôtel de luxe. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par la plate-forme, toutes les réservations du propriétaire de l'appartement, qui louait cinq autres logements sur la plateforme, ont été annulées.