Ouragan Florence : les téléspectateurs choqués par le duplex d’un reporter

Les vents violents de l’ouragan Florence arrivent sur la côte est américaine et la chaîne NBC n’hésite pas à envoyer ses reporters au cœur de l’action. Des situations à risques et impressionnantes qui font réagir sur les réseaux sociaux.

Le courage dont fait preuve l’un de ces journalistes, Gadi Schwartz, a provoqué de nombreuses réactions sur Twitter. En direct de Beaufort NC (États-Unis), il fait face à de violentes conditions météorologiques. Les internautes ont relevé le danger affronté par le reporter de NBC.

"It's going to be a trifecta: we've got the worst of the winds, we've got the storm surge coming up and we've also got high tide" @GadiNBC reporting on hurricane Florence from Radio Island, NC pic.twitter.com/6vmXALJRuh — TheBeat w/Ari Melber (@TheBeatWithAri) 13 septembre 2018

«Honte à NBC d’envoyer un reporter dans des condition si dangereuses», s’est indigné un téléspectateur sur Twitter. «Mais pourquoi ont-ils envoyé quelqu’un à Radio Island ? Où va rester l’équipe de tournage ? Je ne peux pas regarder ça», s’est émue une utilisatrice du réseaux social.

#HurricaneFlorence right now... Tonight, these docks will likely be underwater as 7+ storm surge... plus high tide flood this whole area. pic.twitter.com/SZXzspOeoR — Gadi Schwartz (@GadiNBC) 13 septembre 2018

D’autres collègues de Gadi Schwartz ont été envoyés sur le terrain et inquiètent également les internautes. Les journalistes parviennent tant bien que mal à résister à la puissance du vent et la pluie tombe abondamment.

WATCH: @marianaatencio shows how conditions are deteriorating with Hurricane Florence in Oak Island, NC, on Friday morning. pic.twitter.com/cDW1k13yWJ — MSNBC (@MSNBC) 14 septembre 2018

MSNBC please let the weather man on Radio Island (Gotti Schwartz ) come inside!! He has been in the storm for hours and is getting ravaged! Dangerous !!!! — linda lewis (@lalinny1) 14 septembre 2018