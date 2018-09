Un animateur radio affirme que des requins volent dans l'ouragan Florence

«Les requins sont tirés de l'océan Atlantique et aspirés dans la tempête car elle est trop forte. Ça les aspire à l'intérieur, et ils se retrouvent dans les eaux de la tempête», a expliqué dans son émission de radio, Rush Limbaugh. Le célèbre animateur n'a pas hésite à propager une fake news, rapporte le site Media Matters.

Rush Limbaugh also shared the hoax on his show yesterday, including holding up a printout of the fake chyron for his camera https://t.co/Fh4KmD5VpU pic.twitter.com/wJTEj72NBo

— Alex Kaplan (@AlKapDC) 12 septembre 2018