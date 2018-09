Tempête tropicale Florence : un journaliste moqué pour avoir exagéré lors de son duplex

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir Mike Seidel , en parka bleue, lutter pour tenir debout face au vent. Mais deux passants, marchant tranquillement, entrent au second plan.

«Tellement théâtral ! L'homme de la météo de The Weather Channel qui lutte pour sa vie, alors que deux hommes se promènent» derrière lui, a tweeté un internaute moqueur.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) 14 septembre 2018