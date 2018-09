Texas : le nom d’Hillary Clinton bientôt supprimé des livres d’histoire

Pour s'informer sur la carrière d'Hillary Clinton, les étudiants texans devront désormais se contenter du net. En effet, le Texas Board of Education a voté pour le retrait dans les livres d'histoire de certaines figures de la polique américaine, dont l'ancienne candidate démocrate à la présidentielle.

Les raisons avancées ? Un désir d'«alléger» le programme obligatoire enseigné aux élèves. Après mûre réflexion, l'académie a finalement conclu que revenir sur le parcours de l'ex-rivale de Donald Trump n'était pas «essentiel».

Malgré son C.V bien rempli, (elle a également été Secrétaire d'Etat, sénatrice de New York et Première Dame des Etats-Unis lors des deux mandats de son époux Bill Clinton, de 1993 à 2001), Hillary Clinton fait donc les frais de cet Etat très conservateur du sud des Etats-Unis. Même son de cloche pour Hellen Keller, première femme sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire, ainsi que le pour le philosophe Thomas Hobbes, qui devraient également disparaître du programme.

Moïse, quant à lui devrait venir s'ajouter au programme, de par son «influence» sur la vie politique américaine.