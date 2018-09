Canada : des pompiers luttent contre une incroyable tornade de feu

Au Canada, les pompiers ont fait face à un phénomène rare et impressionnant. Une incroyable tornade de feu s’est formée, aspirant tout sur son passage.

Alors que les pompiers étaient aux prises avec un feu de forêt géant dans l’Ouest canadien, ils ont été surpris par ce phénomène rare qui a eu lieu près de Vanderhoof, dans le centre de la Colombie-Britannique.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir la lance à incendie des hommes du feu aspirée par la puissante tornade. La scène incroyable a été immortalisée par les pompiers présents sur place. Mary Schidlowsky a publié sur son compte Instagram une vidéo où l’on voit trois de ses confrères lutter avec la tornade pour conserver le contrôle de leur lance à incendie.

Haute de plus de soixante mètres, la tornade formée de cendre et de fumée «a projeté des bûches enflammées sur nous pendant 45 minutes et aspiré notre lance à plus de trente mètres dans les airs avant de la dévorer» explique Mary Schidlowsky, membre de l’équipe de secours, pour accompagner la vidéo.

Dans cette région de la Colombie-Britannique plus de 13.000 km2 de forêt ont été détruits par les flammes cet été. Le temps chaud et sec a favorisé l’émergence de plus de 2.000 incendies en quelques semaines. Plus de 300 incendies sont encore en cours dans cette région du pays. Une dizaine d’entre eux brûlent depuis début juin 2018, sans que les services de pompiers ne puissent y mettre fin.