Luc Anus, un candidat belge, rejeté par Facebook

Le candidat de 26 ans, chauffeur de profession, part donc avec un désavantage réel, puisqu’il ne peut pas faire campagne sous son véritable patronyme sur le réseau social.

Facebook considère en effet que son nom de famille est «inapproprié» et «offensant», explique 7 sur 7. Luc Anus a donc été contraint d'en retirer la dernière lettre, lui qui assure pourtant n'avoir aucun problème avec son nom de famille.

Les internautes ne se privent cependant pas de le railler, mais selon lui, ceux qui lui manquent de respect «se sentent évidemment très forts derrière un écran».

Néanmoins, le point positif est que le buzz autour de cette affaire attire particulièrement l’attention sur ce jeune candidat.

Un buzz qui a d'ailleurs dépassé les frontières belges, au point que les quotidiens britanniques Daily Mail et Daily Mirror lui ont consacré un article.

Belgian political candidate called Anus is barred from campaigning on Facebook under his real name https://t.co/yIHc5BGZNP

— Daily Mail Online (@MailOnline) 24 septembre 2018