Un Indonésien de 18 ans sauvé après avoir dérivé pendant 49 jours dans l'océan Pacifique

L'odyssée d'Aldi Novel Adiland a commencé au mois de juillet dernier. Le jeune homme travaille alors sur un rompong, une cabane de pêche, à 125 kilomètres au large des Célèbes. Chargé de surveiller continuellement la lampe, censée attirer les poissons, le seul contact qu'il avait avec la terre ferme était la visite hebdomadaire du propriétaire, qui lui apportait nourriture, eau, et fioul.

Mais un jour de la mi-juillet, la petite cabane en bois a été violemment secouée par les vents et les vagues. Si bien que la corde à laquelle était amarré le rompong a cédé, emportant l'adolescent vers le grand large.

Au bout de quelques jours, Aldi Novel Adiland finit par être à court de vivres. Débrouillard, il filtre de l'eau de mer avec ses vêtements, et consomme les poissons qu'il pêche. Ses stocks de gaz épuisés, «il a commencé à démonter des barrières en bois du rompong pour faire du feu», comme l'a raconté le consul indonésien à Osaka, Mirza Nurhidayat, au Jakarta Post.

Au cours de son périple, pas moins de dix bateaux passent près du radeau, sans remarquer la présence du jeune homme malgré ses cris. Perdant peu à peu espoir, il joue sa dernière carte et tente de se brancher sur les fréquences radio. Son appel à l'aide est intercepté le 31 août par l'Arpeggio, un bateau panaméen, qui décide de faire demi-tour pour le retrouver.

Au beau milieu du Pacifique, lorsque l'Arpeggio croise le chemin du radeau de fortune à 2.500 kilomètres au large de l'île de Guam, la mer est si agitée que les deux embarcations ne peuvent s'approcher l'une de l'autre. Au bout de plusieurs minutes, la bateau lance une corde à l'adolescent, qui utilise ses dernières forces pour nager et enfin, attraper la main d'un membre de l'équipage.

@Gidi_Traffic An 18 year old Indonesian has survived 49 days adrift at sea after the wooden fish trap he was employed to mind slipped its moorings.



Aldi Novel Adilang said he ran out of food within a week and survived on fish and seawater he strained through his clothing. pic.twitter.com/kAo3iYqzAe

— AustynZOGS (@Austynzogs) 24 septembre 2018