100e décollage réussi pour Ariane

Ariane a célébré son 100e tir avec succès en Guyane : le lanceur lourd européen, d'une masse de 780 tonnes au décollage, a placé sur orbite deux satellites de télécommunications, Horizons 3e et son partenaire SKY Perfect JSAT Corporation et Azerspace-2/Intelsat 38 pour Azercosmos Intelsat.

Le lanceur s'est arraché pour la 100ème fois du sol guyanais mardi à 19H38 locales (22H38 GMT) à la fin de la fenêtre de tir depuis le centre spatial de Kourou, a constaté l'AFP. Il s'est élevé verticalement durant environ 13 secondes, traversant la nuit guyanaise avant de s'orienter vers l'Est.

La fusée devait initialement partir à 18h53 locales (21H53 GMT) mais un signal rouge avait interrompu la chronologie 1 mn et 34 s avant la fin du décompte. La chronologie avait ensuite repris à H moins sept minutes.

Un peu plus de vingt-huit minutes après son décollage, la fusée s'est séparée du satellite Horizons 3e qui complètera le réseau d'Intelsat et permettra la fourniture de services haut débit de nouvelle génération dans la région Asie-Pacifique ainsi qu'une couverture plus large de l'océan Pacifique.

La mise en orbite du satellite Azerspace-2/Intelsat 38 a été effectuée quarante-deux minutes après le décollage d'Ariane.