Etats-Unis : des années après leur guérison, ils se marient dans l’hôpital où ils se sont rencontrés

Rien n’est dû au hasard dans leur histoire. Ni le lieu choisi pour célébrer leur mariage, ni la date de la cérémonie.

Joel et Lindsey Alsup se sont en effet récemment dits «oui» pour le meilleur et pour le pire à l’hôpital pour enfants «St Jude», spécialisé dans la recherche, à Memphis, où ils se sont rencontrés des années plus tôt, alors qu’ils se battaient tous les deux contre un cancer.

A l'époque, dans les années 90, les deux enfants deviennent vite amis, mais n’auraient pu imaginer que cette amitié deviendrait un jour de l’amour. Pourtant, des années plus tard, non seulement Joel et Lindsey se côtoyaient toujours, mais en plus, ils travaillaient tous les deux à l’hôpital, bien après leur guérison.

C’est alors que Joel a enfin trouvé le courage de dévoiler ses sentiments à Lindsey. «Il fallait que je lui dise que je l'aimais, mais pas uniquement au sens amical», a ainsi témoigné Joel, aujourd'hui mari épanoui. Car bien heureusement pour lui, elle ressentait les mêmes sentiments à son égard.

«Je n’aurais jamais pu imaginer que nous aurions le privilège de nous marier à l’endroit même où nos vies ont été sauvées», a ensuite expliqué Lindsey, au sujet de leur mariage qui a eu lieu à St Jude, à l'endroit même où ils ont été tous deux guéris.