Fous rires à l'ONU pendant le discours de Donald Trump

Le président américain a largement fait sourire son auditoire au moment de se lancer dans un remarquable plaidoyer pro domo.

«En moins de deux ans, mon administration a accompli pratiquement plus que n'importe quelle administration dans l'histoire de notre pays.», a-t-il déclaré, faisant apparaître les premiers rires dans l’auditoire.

U.N. audience can be heard laughing following Trump's claims that his administration has accomplished 'more than almost any administration in the history' of the U.S. pic.twitter.com/QxmYDnONov

— Reuters Top News (@Reuters) 25 septembre 2018