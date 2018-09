Les enfants sont moins musclés à cause des jeux vidéo

Selon une étude britannique, les capacités physiques des plus jeunes se sont réduites en vingt ans. La faute à une consommation accrue aux jeux vidéo.

Les enfants, dans le même temps, pratiquent moins de jeux en plein air, ce qui explique leur perte de muscles. Des chercheurs ont mesuré les capacités d'enfants âgés de 10 ans en 2008. Ils ont comparé ces résultats avec un groupe d'enfants du même âge en 1998.

«Ils sont moins capables de s'accroupir dans un gymnase et la force de leurs bras a diminué de même que leur capacité à saisir fermement un objet», expliquent les chercheurs dans cette étude publiée dans le Journal of science and medicine in sport.

Une masse corporelle inchangée

Ils remarquent une baisse de la force du bras chez les enfants de 26%, tandis que la force de saisie d'un objet avec la main chute de 7%. Un «changement probablement dû à la diminution des activités de plein air», explique le Dr Sandercock dans cette étude.

Les chercheurs ont également remarqué que l'indice de masse corporelle (IMC) demeure le même, malgré que les enfants ont plus de masse graisseuse.

Un phénomène qui s'explique par cette diminution de muscles et l'augmentation de la taille des plus jeunes générations.