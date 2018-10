Emily Ratajkowski et Amy Schumer arrêtées lors d'une manifestation contre Brett Kavanaugh

Les deux femmes faisaient partie des centaines de manifestants qui s'étaient rassemblés devant le Sénat à Washington. Sur des vidéos, on voit Amy Schumer brandir le poing alors qu'elle est escortée par des policiers. La police a annoncé avoir procédé à 302 arrestations au total.

Emily Ratajkowski a ensuite publié un message sur Twitter pour expliquer ce qui s'était passé. « Aujourd’hui, j’ai été arrêtée pour avoir protesté contre la nomination à la Cour suprême de Brett Kavanaugh, un homme accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle. Les hommes qui blessent les femmes ne doivent plus être mis en position de pouvoir », a-t-elle écrit.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3

— Emily Ratajkowski (@emrata) 4 octobre 2018