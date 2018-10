États-Unis : un chien sauvé après avoir passé des jours à flotter sur un canapé suite aux inondations

En Caroline du Nord, un État durement frappé par l'ouragan Florence, un chien a été secouru. Il était resté perché sur un canapé qui flottait sur l'eau pendant des jours.

Soshe, un petit bichon maltais, a été séparé de ses maîtres le 14 septembre dernier, quand les eaux de l'ouragan Florence ont commencé à envahir les maisons de la côte Est des États-Unis. Pour ne pas se noyer, il n'avait pas quitté le canapé du salon, qui flottait.

«Le quartier entier était sous l'eau»

Les propriétaires de Soshe ont alors prévenu la Pender County Animal Control, le refuge local, pour leur indiquer que leur chien avait certainement besoin d'aide. Les employés ont à leur tour alerté la Humane Society of Missouri (HSMO), une association de protection des animaux qui a déjà sauvé des chiens, des chats, ainsi que des chevaux depuis l'arrivée de Florence.

Et pour retrouver le bichon, les membres de la HSMO n'ont pas hésité à se rendre dans la commune où résidait Soshe. Pendant des jours, ils ont tenté de le localiser, en vain. «Le quartier entier était sous l'eau, on ne voyait que les toits», a expliqué l'un des membres, Chad Gard, à CBS News.

Environ une semaine après l'arrivée de l'ouragan, le niveau de l'eau a légèrement baissé, permettant à la HSMO de reconnaître la maison décrite par les propriétaires. Mais en chemin, le moteur de leur bateau s'est arrêté, et les membres ont dû pagayer jusqu'à la demeure. «Nous avons vu un morceau du numéro de la maison... Et comme on se rapprochait, on a entendu le chien aboyer», a raconté Chad Gard, toujours à CBS News.

Retrouvé au dessus de deux mètres d'eau

Face à l'habitation, Chad Gard et sa co-équipière Jessica Crampton ont tenté d'ouvrir la porte, en frappant de grands coups. «Une fois la porte entrouverte, Jessica a vu le chien assis sur le canapé, dans le salon». Ils ont alors nagé jusqu'à lui, dans une eau profonde de deux mètres, pour le ramener au bateau. Selon ses secouristes, malgré ces jours seuls sur le canapé, le chien était en bonne santé.

Soshe n'a pas encore retrouvé sa famille, qui a quitté le conté de Pender. Pour l'instant, c'est un de leurs amis qui s'en occupe.

Selon les informations relayées par les médias américains, l'ouragan Florence a déjà tué 5.500 cochons et 3,4 millions de poules en Caroline du Nord.