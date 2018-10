Minnesota : Des oiseaux ivres sèment la panique

Après avoir mangé des baies fermentées, des oiseaux ivres ont provoqué de nombreux incidents à Gilbert, dans le Minnesota (États-Unis). Inquiets de la situation, des habitants ont contacté la police pour avoir des explications.

«Le département de police de Gilbert a reçu plusieurs rapports sur des oiseaux semblant sous l’influence de produits et s'écrasant dans les vitres, ou voitures avec un comportement déroutant», a publié jeudi sur Facebook le chef de la police Ty Techar.

Selon le fonctionnaire, des températures de saison plus froides qu'à l'accoutumée ont fait fermenter les fruits plus tôt que d’habitude. Les oiseaux se sont nourris de ces baies et sont devenus ivres. Beaucoup d'entre eux n’ont pas encore migré vers le sud a précisé le Washington Poste.

Les oiseaux bientôt sobres

Les policiers ont également précisé, avec une teinte d'humour, qu'il n'était pas nécessaire «d’appeler les forces de l’ordre à propos de ces oiseaux car ils devraient bientôt retrouver leur sobriété».

Dans les commentaires de la publication, plusieurs habitants remercient le département de police et détaillent leurs histoires. «Cela explique pourquoi j’ai heurté sept oiseaux avec ma voiture cette semaine», raconte notamment un habitant.

Ce n'est pas la première fois que des animaux ivres causent certains troubles. En 2013, un gang composé de cinq élans suédois, alcoolisés avec des pommes fermentées, avaient empêché un homme de rentrer chez lui.