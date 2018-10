Mukwege dédie son Nobel aux femmes «meurtries par les conflits et la violence de tous les jours»

Le gynécologue congolais Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la paix, a dédié vendredi 5 octobre sa récompense «aux femmes de tous les pays meurtries par les conflits et confrontés à la violence de tous les jours».

«Ce Nobel traduit la reconnaissance de la souffrance et le défaut d'une réparation juste en faveur des femmes victimes de viols et de violences sexuelles dans tous les pays du monde et tous les continents», a-t-il déclaré face à la presse dans sa clinique de Panzi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo.

«C'est un pas important vers cette réparation tant attendue que nous devons tous à ces femmes qui ont tant souffert», a-t-il poursuivi, espérant que ce prix pourra aider les victimes en zones de conflit.

Le co-lauréat s'est dit «honoré» de partager son prix avec la Yazidie Nadia Murad, «avec qui je partage ce combat». «Pendant vingt ans, j'ai été témoin des crimes de guerre commis contre les femmes, des jeunes filles, des fillettes, des bébés», a rappelé le docteur Mukwege, qui affirme avoir opéré 50.000 femmes victimes de violences sexuelles au cours des conflits du Kivu dans l'est de la RDC. «Je voudrais dire qu'à travers ce prix, le monde vous écoute et refuse l'indifférence. Le monde refuse de rester les bras croisés face à votre souffrance», a-t-il conclu.