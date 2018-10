En visite au Kenya, Melania Trump porte un casque colonial et suscite l'indignation

Il s'agit pour l'épouse du président américain de son premier engagement international seule. Arrivée le 2 octobre en Afrique, Melania Trump était jusque-là restée très discrète.

Mais vendredi, elle est apparue lors d'un safari dans le parc national de Nairobi avec un casque colonial, symbole de l'oppression du colon blanc en Afrique.

Ce «fashion faux-pas» a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

«Elephants, orphelins et même casque colonial : Melania Trump réussit le tiercé gagnant des stéréotypes» sur l'Afrique, a notamment Matt Carotenuto, professeur d'histoire africaine sur Twitter.

Melania completes the stereotype trifecta--elephants, orphans and even the pith helmet..... #FLOTUSinAfrica2018 @africasacountry @AFP @AP pic.twitter.com/TkgFb3w4yY

D'autres l'interpellent et n'hésite pas à lui donner une leçon d'histoire. «@FLOTUS, le casque que vous portez était utilisé par les colonialistes pendant une période sombre. Ça ne nous va pas, à nous Africains. Qui vous conseille?»

@FLOTUS That Pith helmet you have carried was used by colonialists during the dark days. Doesn't sit well with us Africans. Who advised you? @CNN @citizentvkenya @ntvkenya

— pauleenmwalo (@pauleenmwalo) 5 octobre 2018