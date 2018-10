Le Sénat américain confirme le juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême

Le juge, soutenu par le président Donald Trump, a catégoriquement nié les accusations de Christine Blasey Ford, concernant des faits qui se seraient déroulés dans les années 1980.

Le magistrat, formé à Yale, a obtenu une courte majorité (50-48), offrant une importante victoire politique au président républicain qui devrait placer les juges progressistes en minorité pour de nombreuses années au sein de la plus haute instance judiciaire américaine, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement...).

Le Sénat, chargé de donner le feu vert pour les nominations à vie au sein du temple du droit américain, a suivi les lignes partisanes --les républicains votant pour et les démocrates contre-- à l'exception d'un élu démocrate. La républicaine Lisa Murkowski, qui avait annoncé qu'elle voterait non, s'est finalement abstenue.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2018