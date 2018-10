Interpol annonce avoir reçu la démission «avec effet immédiat» de son président

Le président chinois d'Interpol était porté disparu depuis plus de dix jours. Il est accusé par Pékin d'avoir «violé la loi».

«Aujourd'hui, dimanche 7 octobre, le secrétariat général d'Interpol à Lyon, en France, a reçu la démission de M. Meng Hongwei, en tant que président d'Interpol, avec effet immédiat», selon un communiqué posté sur Twitter.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of



Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 octobre 2018