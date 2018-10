Trois Israéliens blessés dans une attaque en Cisjordanie occupée

Trois Israéliens ont été grièvement blessés dimanche lors d'une attaque armée près d'une zone industrielle adjacente à une colonie en Cisjordanie occupée, ont indiqué la police et des sources médicales.

L'assaillant était «connu des forces de sécurité», a affirmé l'armée israélienne, sans fournir plus d'informations sur son identité. «Les circonstances de l'incident n'ont pas encore été déterminées et aucune piste n'est écartée», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Selon la police, une traque pour retrouver l'auteur de l'attaque a été lancée.

Parmi les blessés, un homme et une femme se trouvent dans un état critique, et une autre femme de 54 ans dans un état grave, selon le Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge israélienne.

La zone industrielle se trouve à côté des colonies de Barkan et d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Palestiniens et Israéliens travaillent côte à côte dans cette zone industrielle.

Une vague de violences commencée en octobre 2015 a considérablement baissé d'intensité, même si perdurent des attaques sporadiques de Palestiniens isolés, le plus souvent armés de couteaux, contre des Israéliens. La dernière remonte à moins d'un mois, quand un Palestinien a mortellement poignardé un Israélien au carrefour du Goush Etzion, un bloc de colonies israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée.