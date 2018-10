«White Walker» : le whisky Johnnie Walker sort une édition limitée Game of Thrones

Elle surfe sur la vague de froid. La marque de whisky Johnnie Walker va sortir une édition limitée en hommage à la série d'anthologie Game of Thrones.

Le producteur écossais a officialisé, la semaine dernière, son partenariat avec la chaîne HBO à travers une courte vidéo publiée sur Youtube. Au sommaire : un paysage de neige, des corbeaux, un cavalier seul et beaucoup de brume, le tout accompagné d'un texte alléchant («De l'autre côté du Mur, il existe un whisky, pour ceux qui vont faire face à la tempête à venir et ne s'arrêtent jamais de marcher. L'hiver est là»).

Le nouveau single malt est baptisé «White Walker». Une référence directe aux créatures de glace – les «marcheurs blancs» – qui ont déclaré la guerre aux hommes dans un des shows les plus piratés de ces dernières années.

Le White Walker aura «des notes de sucre caramélisé et de vanille, de baies rouges fraîchement cueillies, avec une touche de fruits du verger et des traits de single malts de Cardhu et Clynelish», explique le site de la marque. Nikolaj Coster-Waldau lui-même, l'acteur qui joue Jaime Lannister, a.k.a. le Régicide, a déjà assuré la promo.

Si sa date de commercialisation n'a pas été précisée, le whisky pourrait vraisemblablement arriver sur la table autour de la sortie de la saison 8 de Game of Thrones, prévue au premier semestre 2019. De quoi accompagner quelques heures de binge watching, tout en gardant à l'esprit que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération, voire garder la bouteille intacte, comme tout collector qui se respecte.