De Chine en Ecosse, l'incroyable aventure d'un homme pour sauver un chien abandonné

Cet homme a été capable de tout mettre en parenthèse, pendant plusieurs mois, pour sauver un chien abandonné avec qui il s'était lié d'amitié.

Tout a commencé au beau milieu d'une course à pied, organisée dans le désert de Gobi. Dion Leonard, un Ecossais d’une quarantaine d’années, y fait la rencontre d’une petite chienne sauvage, qui ne l'a plus quitté. Durant plus de 123 km de raid, l’animal – désormais prénommée Gobi – est en effet resté auprès de Dion, dormant à côté de sa tente et le suivant partout.

Pris d'affection pour elle, et en accord avec sa femme restée en Ecosse, Dion a alors décidé de ramener Gobi dans sa famille en Ecosse, afin, dit-il, «de lui offrir une plus belle vie». Une belle histoire qui tourne pourtant vite au cauchemar, car au moment de repartir vers Édimbourg, Dion a dû laisser la chienne sur place, placée en quarantaine.

Sur place, quelqu'un est chargé de prendre soin d'elle et de l'accompagner tout le temps de la période de quarantaine, nécessaire pour qu’elle puisse rejoindre l’Europe. Sauf que Gobi s’est enfuie. «J’étais dévasté. Elle faisait déjà partie de ma famille» a expliqué Dion.

Contre toute attente, Dion – qui avait déjà regagné l'Europe – est reparti vers Arumqi, en Chine, pour retrouver l'animal. Sur place, c'est la désillusion, tous les chiens abandonnés ressemblent à Gobi, et celle-ci reste introuvable.

Loin de se laisser abattre, il a imprimé des photos d’elle et, via les réseaux sociaux, a mobilisé des centaines de personnes pour la chercher, nuit et jour. Et au bout de dix jours, sa détermination finit par payer, puisque Dion a reçu un coup de téléphone lui annonçant que sa chienne avait été retrouvée.

Afin d'éviter un nouveau drame, Dion a alors décidé de rester à Pékin avec elle, le temps nécessaire pour obtenir les papiers d'autorisation. Et près de cinq mois plus tard, ils étaient prêts à rentrer chez eux. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés, et Dion a raconté leur histoire dans un livre.