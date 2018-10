Kanye West va déjeuner avec Donald Trump

La rencontre aura lieu ce jeudi 11 octobre. Les deux hommes y parleront de «la reprise industrielle en Amérique, de la réforme des prisons, comment prévenir la violence des gangs à Chicago et ce qui peut être fait pour réduire la violence à Chicago», d'après un journaliste du New York Times, qui cite l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.

White House @PressSec confirms that Trump will have lunch with Kanye West: "Topics of discussions will include manufacturing resurgence in America, prison reform, how to prevent gang violence, and what can be done to reduce violence in Chicago.”

— Peter Baker (@peterbakernyt) 9 octobre 2018