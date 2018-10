Le classement des passeports les plus puissants du monde dévoilé

Tous les passeports ne se valent pas, loin s'en faut. Le site Henley Passport Index, qui recense les avantages de l'ensemble des passeports de la planète a dévoilé ce mardi le classement des plus puissants.

Après s'être vus accorder au début du mois des visa gratuits pour la Birmanie, les citoyens japonais sont désormais les plus privilégiés au monde : ils ont droit à des visas gratuits ou a un visa automatique à l'arrivée dans quelque 190 pays de la planète.

Singapour arrive en deuxième position (189 pays avec un visa gratuit ou un visa automatique à l'arrivée). Les touristes français peuvent s'estimer heureux, puisque leur passeport est le troisième plus puissant, donnant accès à 188 pays, le plaçant à égalité avec les passeports allemand et sud-coréen.

Viennent ensuite les Etats-Unis et les Royaume-Uni (186 destinations), qui se partageaient pourtant la première place en 2015.

Forte progression de la Chine

Mais le passeport qui a le plus gagné en puissance ces dernières années est celui de la Chine, qui tout en restant classée à la 71e place, a grimpé de 14 rangs en un an.

L'un des responsables de l'étude, Christian H. Kälin, a souligné «les résultats extraordinaires que les Etats peuvent atteindre lorsqu'ils travaillent main dans la main avec leurs partenaires pour construire un monde plus connecté et collaboratif», ajoutant que «la Chine est les Emirats Arabes Unis (qui sont passés de la 62e à la 21e place en dix ans, ndlr) illustrent ces progrès, les deux pays se plaçant parmi les plus fortes progressions par rapport à 2017, simplement grâce aux relations fortes qu'ils ont su construire avec des pays partenaires à travers le monde.»

