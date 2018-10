Indonésie : un séisme de magnitude 6 frappe les îles de Java et de Bali

Un séisme de magnitude 6 s'est produit à une faible profondeur au large des côtes des îles indonésiennes de Java et de Bali, a annoncé mercredi l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Il s'est produit à 18h44 GMT (20h44, heure française) au nord-est de la pointe orientale de Java, à une profondeur de 10,3 km selon l'institut. Il a été ressenti à Denpasar, la capitale de Bali, une île très fréquentée par les touristes.

Aucune victime ou dégât n'a été signalé dans l'immédiat, mais la secousse a poussé des personnes, paniquées, à fuir leur domicile en pleine nuit. «Le séisme n'a pas déclenché de tsunami, c'est certain», a assuré un responsable de l'agence géophysique indonésienne.

Il s'agit du deuxième tremblement de terre en moins de deux semaines. Il intervient quelques jours seulement après le séisme, suivi d'un tsunami, qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes, tuant environ 2.000 personnes. De plus, les 29 juillet et 5 août, plus de 550 personnes ont trouvé la mort et 1.500 autres ont été blessées, dans deux tremblements de terre qui ont frappé l'île indonésienne de Lombok.

L'indonésie est un archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne) sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.