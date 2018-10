L'ouragan Michael a fait au moins un mort, 192.000 foyers sans électricité

Avec des vents d'une violence inouïe, provoquant d'importantes destructions, l'ouragan Michael, qui a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride faisant au moins une victime, poursuivait mercredi soir sa course dévastatrice en Géorgie voisine.

Les responsables du comté de Gadsden en Floride, à plusieurs kilomètres des côtes, ont signalé à l'AFP "un mort lié à l'ouragan", la première victime de ce cyclone. Si l'ouragan a baissé en intensité, rétrogradé en catégorie 1 --sur une échelle de 5-- à 20h00 mercredi soir (00H00 GMT), il charriait toujours des vents très forts, à 150km/h, en passant sur le sud-ouest de la Géorgie selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC).

À Panama City, sur le littoral de Floride, un mur d'eau et des vents puissants se sont déchaînés sur cette station balnéaire pendant presque trois heures, dispersant des débris partout, selon un reporter de l'AFP. Quand l'ouragan s'est fracassé sur cet État avec des pointes à 250 km/h vers 17h30 GMT mercredi, cette ville de quelque 35.000 habitants a été l'un des premiers endroits touchés par ces vents les plus rapides à s'abattre sur les États-Unis continentaux depuis l'ouragan Andrew en 1992. Des pans de bâtiments en brique se sont effondrés et des arbres ont été arrachés.

Normalement plantés le long des routes, ils jonchaient désormais le sol, bloquant les rues et arrachant les lignes électriques, a observé un journaliste de l'AFP. "On a bien entendu le bruit effrayant des vents, comme un gros monstre à la télévision", a témoigné à l'AFP Loren Beltran, depuis cette ville balnéaire où elle avait trouvé refuge dans la maison de son compagnon.

Selon les services d'urgence de Floride, à 20H45 GMT, quelque 192.000 foyers n'avaient plus de courant.