Ronaldo accusé de viol : la relation était consentie selon la défense du joueur

Selon un communiqué de l'un des avocats de Cristiano Ronaldo, repris mercredi par les médias portugais, le joueur aurait eu une relation «complètement consentie» avec l’Américaine Kathryn Mayorga, qui l’accuse de viol.

L’un de ses avocats, Peter Christiansen, a publié un long communiqué «démentant avec véhémence» toutes les allégations portées contre son client, qui ne seraient «que pure invention».

«Il a toujours maintenu, et le maintient encore aujourd’hui, que ce qu’il s’est passé en 2009 à Las Vegas était de nature consentie», écrit le cabinet d’avocats.

Mais les documents ayant filtré dans la presse et faisant état d’un accord passé entre le joueur et la victime présumée pour acheter son silence (à hauteur de 325 000 euros), font toujours polémique. Le conseil de CR7 s’en prend aux journalistes du Spiegel, qu’il accuse d’avoir manipulé des documents pour étayer leur thèse d’un viol.

«Détruire une réputation»

«Bien que M. Ronaldo ne nie pas l’existence d’un accord financier, ses motivations pour accepter cette solution ont été déformées, pour ne pas dire plus. Loin de tout aveu de culpabilité, il a été conseillé à M. Ronaldo de résoudre en privé les accusations portées contre lui afin d’éviter les inévitables tentatives désormais en cours pour détruire une réputation bâtie sur le dur labeur, le sport et l’honneur. Il est déplorable que les médias se fassent le relais d’une campagne de diffamation délibérée basée sur des documents volés par un hacker et facilement manipulables», écrit l’avocat.

Le cabinet de défense du joueur ajoute : «Le hacker a tenté de vendre ces données et un média a publié de manière irresponsable les documents volés, une partie significative ayant été altérée et/ou complètement fabriquée», précisant que «Ronaldo est confiant sur le fait que la vérité prévaudra».

Les documents «ont tous été vérifiés»

L’équipe du Spiegel a toutefois maintenu ses informations : «Nous n’avons aucune raison de croire que les documents à partir desquels nous avons mené notre enquête ne sont pas authentiques. Ils ont tous été vérifiés. De plus, jusqu’ici, les avocats de M. Ronaldo ont toujours qualifié notre enquête ‘de fiction journalistique’. Ils admettent maintenant que l’accord financier avec Mme Mayorga existe bel et bien. De fait, si l’un des nombreux avocats de M. Ronaldo a menacé de poursuivre en justice le Spiegel pour ses révélations, il n’en a rien été jusqu’ici. Ce n’est pas notre rôle de juger, et la présomption d’innocence s’applique bien évidemment à M. Ronaldo durant la procédure».