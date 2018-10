Le Royaume-Uni autorisera le cannabis thérapeutique le 1er novembre prochain

La liste des pays autorisant la consommation du cannabis thérapeutique s'allonge encore. Après l'Allemagne, l'Autriche et la Finlande, cette fois-ci, c'est le Royaume-Uni qui s'apprête à rejoindre les rangs.

Dès le 1er novembre prochain, il sera possible de consommer du cannabis, ou des dérivés de cette drogue, en Ecosse, en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur britannique Sajid Javid, jeudi 11 octobre. «J'ai toujours eu l'intention de faire en sorte que les patients puissent accéder au traitement médical le plus approprié», a-t-il affirmé. En revanche, le ministre s'est montré clair : cette mesure n'ouvre pas la voie à une légalisation du cannabis à usage récréatif.

Le débat avait pris de l'ampleur outre-Manche après la médiatisation des cas de personnes malades se soignant illégalement à l'aide de produits dérivés du cannabis. Deux enfants notamment, souffrant d'épilepsie consommaient de l'huile de cannabis pour apaiser leurs symptômes.

Sajid Javid avait missionné des experts indépendants pour statuer sur la question de l'efficacité thérapeutique du cannabis, lesquels avaient donné un avis favorable à l'usage médical de la substance.

Des bienfaits mondialement reconnus

D'autres études menées dans le monde ont démontré les bienfaits médicaux de la substance. L'année dernière, l'Académie américaine des Sciences avait publié un rapport visant à agréger l'état des connaissances scientifiques sur le sujet après avoir passé au crible 10.000 études publiées.

Il en ressortait que les symptômes des crises d'épilepsie, de la sclérose en plaques ou encore de certaines affections neurologiques pouvaient être atténués par sa consommation. Mais le rapport mettait aussi en garde sur les effets secondaires découlant de l'usage thérapeutique, telle que l'anxiété et la schizophrénie.

La France a elle-aussi autorisé en 2014 la vente de Sativex, un médicament à base de cannabis, destiné aux patients atteints de sclérose en plaques. Mais en raison d'un contentieux lié à son prix, le produit n'est pas commercialisé à ce jour.