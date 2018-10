Etats-Unis : à 107 ans, ce coiffeur ne passe pas la main

A 107 ans, ce coiffeur n’a pas du tout l’intention de raccrocher ses ciseaux.

Dans son salon de New York, Anthony Mancinelli est le plus vieux coiffeur du monde en activité. Agé de 107 ans, et à l’œuvre depuis quatre-vingt-dix ans, il affiche une longévité incroyable au service de ses clients.

Distingué par le Guinness Worlds Records, l’homme d’origine italienne a commencé à travailler en 1922, quand il avait 11 ans. Depuis le temps, il a eu le temps de se constituer une large clientèle, si bien que son salon ne désemplit pas de la semaine.

Quatre générations d’une même famille viennent parfois se faire bichonner entre ses mains. Jamais malade et 100 % autonome, Anthony n’a aucune envie de prendre sa retraite. Et il entend bien rallonger son record.